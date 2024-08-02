TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’da hayatını kaybeden emekli Tümgeneral Naci Tanrıöver, düzenlenen cenaze merasiminin ardından askeri törenle toprağa verildi.

Emekli Tümgeneral Naci Tanrıöver (93) için Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Cami’de ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından emekli Tümgeneral Tanrıöver için askeri tören gerçekleştirildi. 1980 ihtilali sırasında Ankara Kara Havacılık Komutanı olarak görev yapan emekli Tümgeneral Tanrıöver’in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşındıktan sonra askeri top arabasına konuldu. Tanrıöver, törenin ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve merhumun yakınları katıldı.