Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak gerçekleştirdiği yaz konserleri başlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçılarının Adalet, Akvadi ve İncilipınar Parkı’nda sahne alacağı yaz konserleri 20 Eylül’e dek sürecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen yaz konserleri başlıyor. 20 Eylül’e dek sürecek yaz konserlerinin ilki 21 Temmuz Cuma saat 21.00’de İncilipınar Parkı’nda, 22 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de Adalet Parkı’nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Ahmet Nuri Çağdaş sevilen şarkıları Denizlililer için seslendirecek. 26 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Akvadi Parkı’nda ise Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Işıl Koç sahne alacak. 20 Eylül 2023’e dek sürecek ve birbirinden kıymetli isimlerin sahne alacağı ve birbirinden güzel eserlerin seslendirileceği yaz konserlerine tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.
Konserler yaz boyu devam edecek
21 Temmuz Cuma saat: 21:00- Ahmet Nuri Çağdaş- İncilipınar Parkı
22 Temmuz Cumartesi saat: 21:00- Ahmet Nuri Çağdaş-Adalet Parkı
26 Temmuz Çarşamba saat: 21:00- Işıl Koç- Akvadi
28 Temmuz Cuma saat: 21:00- Ali Çakar- İncilipınar Parkı
29 Temmuz Cumartesi saat: 21:00- Ali Çakar-Adalet Parkı
04 Ağustos Cuma saat: 21:00-Selcen Gökcen- İncilipınar Parkı
05 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Selcen Gökcen- Adalet Parkı
09 Ağustos Çarşamba saat: 21:00- Ahmet Nuri Çağdaş- Adalet Parkı
11 Ağustos Cuma saat: 21:00- Tuğba Ger- İncilipınar Parkı
12 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Tuğba Ger- Adalet Parkı
16 Ağustos Çarşamba saat: 21:00- İsmail Barkan- Adalet Parkı
18 Ağustos Cuma saat: 21:00- Sabahattin Gülümser-İncilipınar Parkı
19 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Sabahattin Gülümser-Adalet Parkı
23 Ağustos Çarşamba saat: 21:00- Sadi Cesuroğlu-Akvadi
25 Ağustos Cuma saat: 21.00- Özgür Doğan- İncilipınar Parkı
26 Ağustos Cumartesi saat: 21:00- Özgür Doğan- Adalet Parkı
01 Eylül Cuma saat: 21:00- Ahmet Algün- İncilipınar Parkı
2 Eylül Cumartesi saat: 21:00- Nihal Salda- Adalet Parkı
8 Eylül Cuma saat: 21:00- Işıl Koç- İncilipınar Parkı
9 Eylül Cumartesi saat: 21:00- Yeşim Dağlı- Adalet Parkı
13 Eylül Çarşamba saat: 21:00- Ahmet Algün- Akvadi
15 Eylül Cuma saat: 21:00- Sadi Cesuroğlu- İncilipınar Parkı
16 Eylül Cumartesi saat: 21:00 - Ahmet Algün- Adalet Parkı
20 Eylül Çarşamba saat: 21:00 - Kent Orkestrası- Açık Hava Tiyatrosu