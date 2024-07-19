Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem sona erdi. Farklı branşlarda uzman isimlerden eğitim alan sporcular düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün çocukların boş zamanlarını sporla geçirmelerinin yanı sıra farklı alanlarda kişisel gelişim ve deneyim kazanmalarını hedefleyen Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem tamamlandı. 8 Temmuz’da başlayan ikinci dönem kurslarına yüzmede 848, cimnastikte 350, voleybolda 237, basketbolda 58, futbolda 57, satrançta ise 20 sporcu ter döktü. İki haftalık eğitimleri başarı ile tamamlayan sporcular için sertifika töreni düzenlendi. Beşevler Cimnastik Salonu, Konak Olimpik Yüzme Tesisi, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi ve Üçevler Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenlere Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Adalet Yılmaz ve Orkan Akyürek, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve aileler katıldı. Sertifikalarını yöneticilerden alan sporcular, mutluluklarını aileleri ile paylaştı.

Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem sertifika töreni ile tamamlanırken, farklı branşlarda açılan kurslara iki dönemde toplam 3 bin 134 kişi katılmış oldu. Toplam 5 dönem sürecek Yaz Spor Okulları’nın yeni dönemi ise 22 Temmuz’da başlayacak.