İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, sanat yazarı Funda Demir, 2 yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarının gözü önünde öldürdü. Olay, Akatlar Mahallesi'nde dün saat 00.45 sıralarında meydana geldi ve polis ekiplerinin bir ihbar üzerine olay yerine gitmeleriyle ortaya çıktı. Eski eşi Mustafa Çapar (49), boğazı kesilerek öldürülmüş bir şekilde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayetin sanat yazarı Funda Demir tarafından işlendiği tespit edildi ve şüpheli hemen gözaltına alındı.

Soruşturma sonucunda, çiftin 22 yıl boyunca evli kaldıkları ancak 2 yıl önce boşandıkları ortaya çıktı. Mustafa Çapar'ın mali müşavirlik şirketi bulunan bir işadamı olduğu ve olayın meydana geldiği akşam Funda Demir'in evine geldiği belirlendi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Funda Demir'in bıçakla cinayeti işlediği bilgisine ulaşıldı. Boşandıktan sonra zaman zaman bir araya geldikleri ve tartışmaların yaşandığı da soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgiler arasındaydı.

Funda Demir, kimya öğretmenliği lisansıyla mezun olduktan sonra eğitim sektöründe görev yapmış, daha sonra özel bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışmış ve Beykent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştı. 2016 yılında edebiyat ve yazın çalışmalarına yoğunlaşmış olan Demir, özellikle gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz ettiği biliniyordu. Kendisini "Sanat Yazarı" olarak tanımlayan Demir, son olarak Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılan "Olağan Psikopatlar" adlı kitabı değerlendirmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından Funda Demir, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.