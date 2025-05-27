Daha önce Misi Yazıevi’nde kalarak “Leylek Misi ve Lak Lak Hastanesi” adlı eserini burada tamamlayan Karamuti, bu kez kitabını yazdığı aynı mekânda minik okurlarıyla buluştu.

Karamuti, etkinlik boyunca çocuklarla leyleklerin yaşamı ve göç serüveni üzerine konuştu. Kitabı yazarken bu canlılardan ve “Gurabahane-i Laklakan”dan ilham aldığını belirten yazar, leyleklerin baharın müjdecisi olduğunu, Bursa’ya özellikle Kuzey Afrika’dan geldiklerini anlattı. Öğrencilere, kitabındaki “Leylek Misi” karakterinin Misi Köyü’nden esinlenerek yaratıldığını ve geçmişte hastalanıp balıkçıların yardımıyla iyileştikten sonra bir hastanede hemşire olarak görev yaptığını aktardı.

Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu ve Gümüştepe İlkokulu’ndan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Karamuti yirmi yılı aşkın süredir çocuk kitapları yazdığını söyledi. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını, çalışkan olmalarını ve yeni yerler keşfetmelerini öğütledi. Söyleşinin sonunda çocukların sorularını yanıtlayan Karamuti, kitaplarını da imzalamayı ihmal etmedi.