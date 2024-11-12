Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı “2024 Global Ranking of Academic Subjects” listesinde ‘fizik’te dünya genelinde en iyi ilk 400 üniversite arasında yer alarak bu alanda Türkiye’de Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte birinciliği paylaştı. YDÜ, ‘matematik’ alanında ise Türkiye genelinde en iyi ilk üç üniversiteden biri oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking’in açıkladığı “2024 Global Ranking of Academic Subjects - Akademik Alanlarda Global Sıralama 2024” listesinde KKTC’den yer alan tek üniversite oldu. Dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre değerlendiren Shanghai Ranking’in listesinde “fizik”te dünya genelinde en iyi ilk 400 üniversite arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda Türkiye’de Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri ile birinciliği paylaştı. Üniversite, 401-500 bandında yer aldığı “matematik” alanında ise Türkiye genelinde en iyi ilk üç üniversite arasında yer aldı.

“Bilimsel üretkenliğimizin uluslararası alanda tescil edilmesi gurur verici”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Shanghai Ranking’in yanı sıra Times Higher Education ve pek çok yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilimsel üretkenliğimiz ve akademik yetkinliğimizin uluslararası alanda tescil edilmesi gurur verici” ifadesini kullandı. Üniversitenin araştırmacılarının başta CERN olmak üzere pek çok uluslararası projede etkin görevler aldığını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz de Yakın Doğu Üniversitesi’nin vizyonunu yansıtması açısından son derece önemli. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadromuza teşekkür ediyorum” dedi.

“Uluslararası arenada yüksek hedeflere ulaşacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Shanghai Ranking’in listesinde temel bilimlerde elde ettikleri başarının, üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesine ve nitelikli akademik çalışmalarına dayandığını belirtti. Üniversitenin güçlü araştırma merkezleri, uluslararası iş birlikleri ve akademik kadrosuyla stratejik bir vizyon doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarı, disiplinli ve kararlı bir şekilde yürütülen bilimsel çalışmalarımızın bir yansımasıdır. Bilime katkı sunmaya, yeni projeler geliştirmeye ve uluslararası arenada daha yüksek hedeflere ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.