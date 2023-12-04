Türkiye genelinde yedi banka, Aralık 2023 itibarıyla faizsiz ve taksitli kredi seçeneklerini duyurdu. Bu yeni kampanya, özellikle ilk defa müşteri olacak bireyleri hedef alıyor ve 10.000 TL ile 25.000 TL arasında değişen miktarlarda nakit avans ve ihtiyaç kredilerini içeriyor.

Kredi tekliflerini sunan bankalar arasında İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Kuveyttürk ve Denizbank yer alıyor. Her bir bankanın kredi miktarı ve türü (nakit avans ya da ihtiyaç kredisi) farklıdır. İşte bazı bankaların sunduğu kredi miktarları:

- İş Bankası: 20.000 TL

- QNB Finansbank: 10.000 TL

- Denizbank: 10.000 TL

- Kuveyttürk: 10.000 TL

- Yapı Kredi: 15.000 TL

- Garanti BBVA: 25.000 TL

- Akbank: 20.000 TL

Başvuru Şartları

Faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin, başvuru yaptıkları banka müşterisi olmamaları ve yeni müşteri başvurularını mobil uygulama üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kredi kampanyalarının yılbaşına kadar devam etmesi beklenmektedir.