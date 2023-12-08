Bilecik’te yapılan operasyonlarda ‘Yelken’ isimli narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Bilecik’te son zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarında etkin rol oynayan ‘Yelken’ isimli köpek zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Bilecik İl jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin gözbebeği olan ‘Yelken’ isimli köpek, yapılan uyuşturucu operasyonunda 524,15 gram esrarı bularak zehir tacirlerine geçit vermemişti. Katıldığı operasyonlarda adeta başarılı sonuçlar çıkaran Yelken, narkotik ekiplerinin gözbebeği olmaya devam ederken adından da sıkça söz ettiriyor.

Bilecik Valiliği ise ‘’Uyuşturucu tacirlerine ‘Yelken’ açtırmadı’’ ifadesiyle Yelken’in fotoğrafını paylaştı.