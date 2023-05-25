İzocam Yelken Takımı, “Sürdürülebilir yarınların arkasında İzocam var” mottosuyla denizlere yelken açıyor. Bu yıl katıldığı MIYC Kış Trofesi’ni 4’üncü, EAYK Kış Trofesi'ni ise 3’üncü olarak tamamlayan başarılı takım, Eylül ayında gerçekleştirilecek Bosphorus Cup İstanbul Yarışları için gün sayıyor.İSTANBUL (İGFA) - Küresel iklim değişikliğine, sürdürülebilirliğin önemine ve iyi yaşam hakkına dikkat çekmek amacıyla denizlere yelken açan İzocam Yelken Takımı, bu yıl katıldığı kış trofelerinde başarılarıyla adından söz ettirdi. MIYC Kış Trofesi ve EAYK Kış Trofesi'nde ödülleri evine taşıyan başarılı takım, Eylül ayında gerçekleştirilecek Bosphorus Cup İstanbul Yarışları için gün sayıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 14’üncü kez düzenlenen MIYC Kış Trofesi, 21 Ocak tarihinde başlamıştı. 6 etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan trofenin son ayağı 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşti. İzocam Yelken Takımı, MIYC KIŞ TROFESİ yarışlarını totalde 16 tekne arasından 4’üncü olarak tamamladı.

28 Ocak tarihinde start verilen EAYK Kış Trofesi’nde ise Çeşme Marina ev sahipliğinde 6 etap şeklinde organize edildi. Son ayağı 20-21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen EAYK Kış Trofesi'nin kazananları arasında yer alan İzocam Yelken Takımı, yarışları totalde 3'üncü olarak tamamladı.

Enerji tasarrufu, çevreye dost üretim, doğayla bütünleşen ürünler, sağlıklı bireyler yaklaşımıyla yalıtım sektörünün lideri olan İzocam, “iyi yaşam”a ve “sürdürülebilir yarınlar”a öncülük etme misyonuyla denizlere yelken açmayı sürdürecek. MIYC Kış Trofesi ve EAYK Kış Trofesi'nde ödülleri evine taşıyan İzocam Yelken Takımı, 21-22-23 ve 24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan BOSPHORUS CUP İstanbul Yarışlarına da katılacak.