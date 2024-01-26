Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yemek siparişi veren 3 kişi, siparişleri gelmeyince sipariş verdikleri dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kırılan camlar nedeniyle yaralanan dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan bir dönercide meydana geldi. İddiaya göre yemek siparişi veren 3 şahıs, yemekleri gelmeyince dönercinin olduğu yere gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Kırılan camlar nedeniyle başından yaralanan dükkan sahibi C.K, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.