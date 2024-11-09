Yemek sonrası şişlik hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Op. Dr. Erdem Şentatar, karın şişliğinin günümüzde pek çok insanın sıkça karşılaştığı rahatsız edici bir durum olduğunu belirtti. Şentatar, “Özellikle yemek sonrasında ortaya çıkan bu şişlik, bazen yalnızca basit bir rahatsızlık olarak kalmayıp, bazı sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Yemek sonrası karın şişliğinin nedenlerini anlamak, bu rahatsız edici durumun nasıl önlenebileceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır” dedi.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Erdem Şentatar, “Karında yemek sonrası meydana gelen şişlik; yemek borusu, mide ve bağırsakları içeren sindirim sisteminde gaz veya sıvı birikmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Karında oluşan bu şişlik, yaşam kalitesini düşürebilir, kişinin rahat hareket etmesini zorlaştırabilir ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Şişkinlik sorununun altında yatan nedenleri bilmek ve önlem almak, daha konforlu bir yaşam sürdürmek adına önem taşır” diye konuştu.

“Yemek sonrası karın şişkinliğine neden olan etkenler çeşitlidir”

Op. Dr. Erdem Şentatar, yemek sonrası şişliğin en sık görülen nedenlerinden bazılarını şu şekilde anlattı:

“Hızlı yemek yediğimizde, genellikle yemekle birlikte hava da yutarız. Bu hava sindirim kanalına girerek gaz birikimine neden olabilir ve dolayısıyla şişkinlik meydana gelir. Yemeklerin yavaşça ve iyice çiğnenerek tüketilmesi, bu durumu azaltmada etkili olabilir. Ayrıca, yemek seçimi de önemli bir faktördür; karbonhidrat ağırlıklı, lifli veya gaz yapıcı besinler (örneğin baklagiller, brokoli, soğan) sindirim sırasında gaz oluşumunu artırarak şişkinlik oluşturabilir. Süt ürünlerine karşı intoleransı olan kişilerde ise laktoz içeren besinler, karın şişliğine yol açabilir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları da şişkinliğe neden olabilir. Reflü, gastrit, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya gıda intoleransları gibi durumlar, bağırsakların normal işleyişini bozarak gaz birikimi, şişkinlik ve hazımsızlık oluşturabilir. Özellikle IBS, bağırsak hareketlerinin düzensizleşmesine neden olur, bu da yemek sonrası karın şişliği ve ağrıya yol açabilir. Stres ve anksiyete de sindirim sistemini etkileyerek, sindirimin yavaşlamasına veya düzensiz çalışmasına neden olabilir. Bu durum, gıdaların bağırsakta daha uzun süre kalmasına ve gaz birikimine yol açar. Yemek sırasında stres seviyesini azaltmak, şişkinliği hafifletebilir. Son olarak, yetersiz su tüketimi de yemek sonrası şişliğe neden olabilir. Yeterli miktarda su içmemek, sindirimin yavaşlamasına ve bağırsak hareketlerinin azalmasına sebep olarak şişkinlik oluşturabilir.”

“Tanı, ek şikayetler ve şişkinlik süresi dikkate alınarak konulur”

Şentatar, “Hastanın genel sağlık durumu, ek şikayetleri ve şişkinlik şikayetinin süresi göz önünde bulundurularak yapılır. Kan testleri, gaita (Dışkı) incelemeleri, görüntüleme tetkikleri (ultrason, tomografi, endoskopiler), alerji ve intolerans testleri ve fonksiyonel testlerin(mide boşalım testleri) hastanın durumuna göre yapılması gerekir” diyerek tanı sürecini anlattı.

“Yemek sonrası karında oluşan şişlik, çoğu zaman önlenebilir”

Yavaş yemek yemek, gaz yapıcı yiyeceklerden kaçınmak, stresten uzak durmak ve yeterince su tüketmek gibi basit önlemlerle bu sorun hafifletilebileceğini belirten Genel Cerrahi Doktoru Erdem Şentatar, sürekli ve şiddetli karın şişkinliği yaşayan bireylerin, altta yatan ciddi bir sağlık sorununun olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir uzmana başvurmasını önerdi. Şentatar, “Doğru beslenme, yeterli su tüketimi ve gerektiğinde bir uzman rehberliğinde sindirim sağlığınıza yönelik adımlar atarak, bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Unutmayın ki sağlıklı bir sindirim sistemi, yaşam kalitenizi doğrudan etkiler” diyerek konuşmasını sonlandırdı.