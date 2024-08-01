Bilecik Söğüt Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası yeni bir işbirliği için imzalarını attı.

İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Temsilcisi Sercan Gür ve temsilci yardımcıları ile birlikte Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Söğüt Belediyesi ile İMO Bursa Şubesi ve Bilecik temsilciliği arasında yapısal tasarım projelerinin kontrol edilmesine yönelik ‘Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi için Güvenli Kent Güvenli Yaşam İşbirliği Protokolü’ imzalandı.