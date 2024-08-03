Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM), 10-14 yaşa yönelik verilen robotik-kodlama eğitimi ilk mezunlarını verdi.ANTALYA (İGFA) - ASSİM Teknoloji Merkezi tarafından verilen kurs, bu yıl 5 grupta açıldı. Gruplar, yaşları 10-14 arasında değişen 12 öğrenciden oluşturulurken eğitimler 16 saat planlandı. 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 4 gün boyunca eğitim alan ilk grup başarıyla kurstan mezun oldu. Kursta öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla çalıştı. code.org, scratch ile programlama, mBot eğitim robotu programlama, tinkercad ile 3D tasarım oluşturma ve Arduino ile bait devre kurulumunu öğrendi. Robotik kodlama kursunun son grubu ise 26-29 Ağustos’ta eğitimlerini tamamlayacak.

Kaynak: igf