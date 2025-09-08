Evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sunulan ekonomik ve sosyal desteklere yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı sürüyor. Yapılacak değişiklikle birlikte gençlere sağlanan destek miktarının artırılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, genç çiftlere şu anda 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli ve faizsiz olmak üzere 150 bin TL kredi imkânı sunuluyor.

Evlenecek Gençlere Kredi Miktarı Artıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu miktarın artırılacağını duyurdu.

"Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz" diyen Erdoğan'ın açıklamasına göre düzenleme 2026 Ocak ayı itibarıyla devreye girecek.

Çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi tutarı 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya yükselecek.

Öte yandan Erdoğan yeni düzenlemeyle ilgili "48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz" açıklamasında bulundu.