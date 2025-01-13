Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı tanıtım programında evlenecek gençlere yönelik önemli ekonomik destekler açıkladı.

Yeni evlenecek çiftlere sunulan faizsiz kredi desteği için yaş şartı uygulanmaktadır. Bu kredi desteğinden yararlanabilmek için, çiftlerden en az birinin başvuru tarihinde 150 bin TL'lik evlilik kredisi için belirtilen yaş aralığı içinde olması zorunludur. Bu yaş sınırı, gençlerin evlilik hayatına daha kolay adım atabilmesi için getirilmiş bir kriterdir.Getirilen yaş sınırı, aynı zamanda genç nüfusun evliliğe teşvik edilmesi ve nüfus artış hızının desteklenmesi için önemli bir uygulama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu destekle gençler, ekonomik kaygılarını bir kenara bırakarak evlilik hayallerini gerçekleştirebilirler. Bu sayede, evlilik öncesi ve sonrasında gençlerin karşılaşabileceği ekonomik zorluklar hafifletilmiş olacak.

Faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihinde en az birinin 18-29 yaş arasında olması gerekmektedir. 30 yaşından gün almış çiftler bu destekten faydalanamaz. Bu yaş sınırı, genç çiftlerin evlilik sürecinde daha az ekonomik baskı altında kalmalarını sağlamak için belirlenmiştir.

Yaş sınırı, evlilik oranlarının artırılmasına yönelik bir teşvik olarak da görülebilir. Bu kredi desteği, gençlerin erken yaşta evlenmeyi düşünmelerine yardımcı olacak ve evlilik hayatına adım atarken ekonomik yüklerini azaltacak. Ayrıca, bu uygulama, genç nüfusun evlilik ve aile kurma konusunda daha motive olmasını sağlayarak, toplumsal yapıya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Çiftlerden en az birinin 18-29 yaş arasında olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

18-29 yaş arasındaki, belirli gelir şartlarını karşılayan, yakın zamanda evlenecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çiftler bu destekten yararlanabilir.

Resmi nikah tarihinin, başvuru tarihine göre en az 2, en fazla 6 ay sonrasında olması gerekir.

Bu kredi desteği, Türkiye genelindeki 81 ilde uygulamaya alınmıştır.

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı, 2 asgari ücreti aşmamalıdır.