Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere göre 2023 yılı sonlanmadan Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında 3 şirketin genel kurul toplantısı bulunuyor. 3 şirkette yarın yani 29 Aralık Cuma günü genel kurul toplantısına gidecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan yarın genel kurulu olan şirketleri sizler için hazırladık. 29 Aralık Cuma günü için tam 3şirketin Genel Kurul'u toplanacak. Peki bu şirketler hangileri? Genel Kurul sonucunda sermaye artırımı veya temettü kararı çıkar mı?

Borsa şirketlerinin genel kurullarına katılmak isteyen yatırımcılar için, hesaplarında tek 1 lot olması bile yeterlidir. Genel kurul tarihinden sadece 1 gün önce borsadan şirkete ait 1 lot hisse alırsanız, genel kurula katılmaya hak kazanırsınız.

29 ARALIK CUMA GENEL KURUL TOPLANTISI YAPACAK ŞİRKETLER!

1-Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (ATAKP)

2- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş (KTLEV)

3-TAB Gıda Sanayi Ticaret A.Ş (TABGD)

Genel Kurul Toplantısı yapacak şirketlere baktığımızda üç şirketinde son halka arzlardan olduğunu gözlemiyoruz. Peki yeni halka arzlardan yatırımcıları sevindirecek karar 2024 yılına girmeden gelir mi?