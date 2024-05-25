İnegöl Belediyesi 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında geçekleştirildi. Fikret Bayram, gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair konuları meclise taşıdı. Gerçekleştirilen toplantıda Bayram, çok güzel bir seçim geçirdiklerini belirterek “Saadet Demokrat Parti adayımız Hasan Eroğlu’nun yönelttiği sorduğu bazı sorular vardı. Bunlardan özellikle ikisine değinmek istiyorum. Ekmek fabrikası ile alakalı satış konusu, rakamın ne olduğuna dair. Bir diğeri de şu anda içerisinde bulunduğumuz, nezih bir ortamda toplantısını yaptığımız yeni Belediye hizmet binasının maliyeti ile alakalı. Evet burada rakamlar var ama ben ayıramadım. O yüzden bu rakamların kamuoyuna sunularak bu konunun bir seferde kapatılıp, ondan sonra eleştirisini getiren kendi çerçevesinde getirsin. Ama tabloyu önlerine koyma hususunda böyle bir gereksinime ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Bu bilginin tarafımıza bir şekilde müdürlük tarafından olabilir, başka bir şekilde olabilir. Ulaştırılmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Taban ise şu açıklamalarda bulundu:

“Ben aslında tabii ki kısaca cevap verebilirim buna. Aklımda kesin net rakam olmamakla beraber bu binanın yaklaşık 200 milyon civarında bir yapı maliyeti var. Bilmiyorum, umarım beğenmişsinizdir. Ben hiçbir belediye başkanının da burada görev yapmayacağım dediğini duymadım. Herkesin de gıptayla özendiği güzel bir kent yaşam alanı oldu. Gördüğünüz gibi kütüphaneleriyle, restoranlarıyla, kafeteryalarıyla, otoparklarıyla, yeşil alanlarıyla, sergi alanlarıyla ben vatandaşlarımızdan sanki açıkçası buraya geldiğimizde çok farklı bir hava teneffüs ediyoruz ve gerçekten bundan da çok mutlu oluyoruz ifadelerini duyuyorum. İnşallah bunu şehrin pek çok yerine, pek çok bölgesine yansıtmayı başarırız. Yaklaşık 200 milyonluk bütçesi var. Tabii ki bugünkü bütçelerle bunu yapmaya kalktığımızda muhtemelen bu rakamların daha üstünde rakamlarla karşılaşırız diye düşünüyorum. Tabii diğer ekmek fabrikasını sordunuz. Orayla ilgili de bizler kısa bir bilgi vermek gerekirse burayı işleten işletme daha sonrasında işletemez duruma yani bu faaliyetini sonlandırma durumuna gelmişti. Dolayısıyla da işini tamamen durdurma noktasına geldiğinde bizde burayla alakalı firmanın faaliyetinin sonlandığını ve üzerine bizde kendimizin tekrar devam etme isteğimiz olmadığı içinde onlar faaliyetine son verdi. Bizde kalan belli miktar süreleri de vardı, devam edebilme hakları da vardı. Orada devam ettirmemiş oldular, faaliyetlerine son vermiş oldular kendileri. Akabinde de bizde yerle ilgili doğrudur satışa çıktık. Yer daha sonrasında yanlış olmasın birinci satışta değil, ya ikinci ya üçüncü satışta gerçekleşti. Bunun da rakamı 30 milyon bandında gibi, aklımda kalan rakam ama ben her ikisini de size resmi rakamlarını mali hizmetlerimiz, hatta varsa burada da söyleyebilirsiniz. Bilgilendirirsiniz. En azından konu ile ilgili net bir bilginiz olsun.”