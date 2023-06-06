Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni dönem kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahlanış vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını gerçekleştirmeden önce Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kabine üyeleriyle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şahlanış vurgusu yaptı.

"Türkiye'ye 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz" diyen Erdoğan, "Bizlere emanetiniz olan cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimimizin başlangıç noktası haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni kabine Anıtkabir ziyareti ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya geçti.

https://youtu.be/HiSnYbz9B28

Saat 15.00'te gerçekleşen toplantıda, deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.