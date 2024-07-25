Yeni Kimlik Kartı Kaç Günde Eve Gelir?

Yeni kimlik kartları ile ilgili ilk uygulama başladığında yaşanan yoğunluk ve diğer problemler sebebi ile kimliğin eve gönderilmesi süresi bayağı bir uzundu. Bazı şehirlerde kişiler müdürlüklerden kendileri gidip kartlarını alabiliyorlardı.

Ancak sistemin tamamen oturması nedeniyle artık teslim edilen yeni kimlik kartları 1 hafta içerisinde PTT tarafından adresinize teslim edilmektedir. Kimlik değişimi için başvuru işlemlerinizi tamamladıktan sonra çok büyük ihtimalle 5 iş günü içerisinde yeni kimliğiniz gelir.

Nüfus cüzdanı sureti sayfasından nüfus kayıt örneğini nasıl çıkartabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yeni Kimlik Kartı Teslim Süresinde Yaşananlar

Nüfus müdürlüklerinde kimlik başvurunuzu yaptıktan sonra orada hemen kimliğinizi almanız mümkün olmamaktadır. Sizde kimliğinizi değiştirmek istiyorsanız yeni kimlik kartı başvuru işlemleri yazımızı mutlaka okumalısınız. Sistem online olarak yeni başvuruyu Ankara basım merkezine ileterek orada çalışan personellerin kimliği düzenlemeye başlamalarını sağlamaktadır.

Sadece tek bir merkezden basılan ve çıkarılan bu kimlik belgeleri PTT organizasyonu tarafından kişilere teslim edilmektedir.

Peki yeni kimliğinizi beklediğiniz bu süre zarfı içerisinde kimliksiz olarak ne yapacaksınız, eğer kayıt dönemlerine denk geldiyseniz bu işlemleri nasıl tamamlayacaksınız gibi sorularınızı cevaplayalım.

DİKKAT: Pandemi süreci nedeniyle kargoya verilen kimlik kartlarının teslim edilme süreleri 10 – 15 gün arasında değişebilmektedir.

Yeni Kimlik Kartı Gelene Kadar Resmi İşlemleri Nasıl Yapacaksınız?

Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız sizde yeni kimliğiniz gelene kadar resmi evrak işlerinde Nüfus Müdürlüğü’nden aldığını geçici kimlik belgesini kulanabilirsiniz.

Bu belge kimliğiniz teslim edilinceye kadar sizin gerçek kimlik kartınız yerine geçmektedir. Eğer Nüfus Dairesinden aldığını geçici kimlik belgesini kaybettiyseniz bu belgeyi derhal yeniden çıkarmalısınız.

E-Devlet’ten Geçici Kimlik Belgesi Alabilir Miyim?

Evet, eğer size verilen geçici kimlik belgenizi kaybettiyseniz ya da başına bir şey geldiyse e-devlet şifresi ile bu portala girip geçici kimlik belgesi alabilirsiniz. Bu durum sizin daha sonradan kaybettiğiniz kimlik için geçici belge almanızı sağlamamaktadır.

Kafa karışıklığı olmaması açısından şu şekilde izah edebiliriz. Eğer yeni kimlik kartı başvurusu yaptıysanız ve geçici kimlik belgenizi barkodlu bir şekilde ilgili birimden aldıysanız bu belgenin kaybolması halinde e-devletten yenisini alabilirsiniz.

Ancak kimliğiniz elinize ulaştıktan sonra kaybederseniz ve yeni kimlik çıkarana kadar geçici bir kimlik belgesi almak isterseniz bu işlemi e-devletten yapamazsınız.

Yeni Kimlik Kartını Benden Başkası Teslim Alabilir Mi?

Başvurunuz esnasında kimlik kartımı benden başka birinci derece tanıdıklarım alabilir ibaresini imzalamanız halinde PTT çalışanları kimliğinizi aile fertlerine teslim edebilirler.

Bunun haricinde akrabanız ya da bir tanıdığınızın kimlik kartınızı almasını istiyorsanız bunu imzalı bir şekilde beyan etmeniz gerekmektedir.

Kimliklerin PTT İle Gönderilmesi Güvenli Mi?

Bu soruyu bir çok kişi zihninden geçirmekte ve haklı olarak cevabını aramaktadır. Şunu biliyoruz ki güvenli ve iadeli taahhütlü olarak anlaşma yapılan PTT kargo kimliklerin teslimi için en güvenli adrestir.

Yeni Kimlik Kartım Geldiğinde Evde Yoksam Ne Olacak

Bu ihtimal karşısında endişelenmenize ve ne olacak diye kaygılanmanıza gerek yoktur. Bir çok kişi yeni kimlik kartı gelecek diye bu teslim süresi boyunca evden dışarı çıkmamaktadır. Ancak kimlik kartlarının tesliminde uygulanan prosedür şu şekildedir;

PTT adresinize kimliği teslim etmek için iki sefer gelecektir. İkinci gelişinde çok büyük ihtimalle iletişim numaranızdan aranacaksınızdır. İki durumda da size ulaşılmaması halinde kapı numaranıza ve muhtarlığa bir bildirim bırakarak belgenizin şubeden teslim alınması gerektiğini tebliğ edecektir. Şubeden de kimliğinizi alamamanız halinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilen kimlik kartınızın orada teslim alınması gerekmektedir. 30 gün içerisinde belgenizi teslim almanız gerekmektedir.

Kargonuzun nerede olduğunu öğrenmek için ise Nüfus Genel Müdürlüğü sitesinden başvuru takip bölümüne giderek kargo takip numaranızı alabilir ve PTT kargomnerede uygulamasını kullanabilirsiniz.

Yeni kimlik kartım eve kaç günde gelir sorusuna cevap verdiğimiz makalemiz haricinde merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz.