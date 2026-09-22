Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’nda kongre süreci devam ediyor. Kurucu İlçe Başkanı olarak Bursa İl Başkanlığı tarafından atanan Erkan Dönmez’in ardından ilçede ilk olarak delege seçimi gerçekleştirildi.

13 Eylül’de yapılan delege seçiminin tamamlanmasının ardından Dönmez başkanlığındaki ilçe yönetimi, kongre öncesinde önemli bir karar aldı. Buna göre Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanı, 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek “İlçe Başkanı Ön Seçimi” ile belirlenecek.

ÜYELER SANDIK BAŞINA GİDECEK

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenecek ön seçim, Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saat 12.30’da başlayacak olan ön seçim, 17.00’ye kadar devam edecek. Ön seçimde Yeni Parti İnegöl üyeleri sandık başına giderek ilçe başkanını belirleyecek.

“DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLACAK”

Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Erkan Dönmez, 27 Eylül’de gerçekleştirilecek ön seçimin demokratik bir ortamda yapılacağını belirterek tüm parti üyelerini sürece katılmaya davet etti.

Dönmez, ön seçimin “demokrasi şöleni” havasında geçmesini temenni ettiklerini ifade ederek, üyelerin sandıkta tercihlerini ortaya koymasının ardından kongre sürecinin bir sonraki aşamasına geçileceğini belirtti.

Yeni Parti İnegöl’de 27 Eylül’de yapılacak ön seçimle birlikte ilçenin yeni başkanının kim olacağı da netlik kazanacak.