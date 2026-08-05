SGK Uzmanı İsa Karakaş, TBMM’ye sunulan yeni torba kanun teklifinin ayrıntılarını köşesinde değerlendirdi. Anayasa’nın şehit yakınları, maluller ve gazilerin korunmasına yönelik devlete yüklediği sorumluluk temelinde hazırlanan düzenlemenin, sosyal devlet ilkesini güçlendirmesi ve özlük haklarını günümüz ihtiyaçlarına göre iyileştirmesi amaçlanıyor.

İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, yeni torba kanunda öngörülen öne çıkan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:

Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, hayatını kaybeden tüm vazife malullerinin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı için taban sınır getiriliyor.

"Yuva yapanın bacası tütmeli" ilkesinden hareketle evlat acısı yaşayan anne ve babalara bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretten az olamayacağı hüküm altına alınıyor.

BAKIMA MUHTAÇ GAZİLERE DESTEK ARTIŞI

Başkasının bakımına ihtiyaç duyacak derecede malul olan gazi ve malullere verilen aylık bakım yardımının artırılması planlanıyor. Teklife göre halen net asgari ücretin iki katı olarak ödenen destek, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak.

ERBAŞ, ER, KORUCU VE SİVİLLERE AYLIK İYİLEŞTİRMESİ

3713 sayılı Kanun kapsamındaki terör malulü er, erbaş, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillerin maaş hesaplamalarında esas alınan taban dereceler artırılıyor:

En az 4 yıllık üniversite mezunları 8/1, diğerleri 10/1 dereceden başlatılacak.



1. dereceye kadar 3.600 ek gösterge hakkı tanınacak.

Toplam aylık tutarı 35.398 gösterge katsayı çarpımından az olamayacak.

Derece tespiti yapılanlara aylık hükümleri hariç 1005 sayılı Kanun kapsamındaki (İstiklal Madalyası ve Şeref Aylığı) tüm sosyal haklar sağlanacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYANLARA AYLIK BAĞLANACAK

Terör eylemlerinde mermi/şarapnel penetran yaralanması, patlayıcı (EYP, mayın, havan vb.) blast/termal etkisi veya yakın muharebe kesici/delici saldırıları sonucu Adli Tıp Kriterlerine göre "hafif nitelikte olmayan yaralanması" ve illiyet bağı sağlık kurulu raporuyla tespit edilen TSK, Emniyet, MİT personeli ve güvenlik korucularına 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanacak.

Bu kişilere ayrıca 1005 sayılı Kanun hakları verilecek. Söz konusu imkandan yararlanmak için teklif yürürlüğe girdikten sonra 1 yıl içinde başvuru yapma şartı aranacak ve uygulama bir defaya mahsus gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ GAZİLERİ VE KONTROL MUAYENESİ DÜZENLEMESİ

Köşe yazısında kanunun diğer önemli detaylarına da değinen İsa Karakaş şu maddeleri paylaştı:

15 Temmuz Gazilerine Aylık: 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında yaralanıp malul sayılmayan sivil ve kamu görevlilerine 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Er ve Erbaşların Kontrol Muayenesi: 5510 sayılı Kanun’un geçici 18. maddesinde yer alan "askerlik çağı dışına çıktıkları" ibaresi netleştirilerek "55 yaşını doldurdukları" şeklinde yeniden düzenlendi.

YENİ MAAŞ VE DESTEK TABLOSU

Yeni düzenlemeyle şehit yakınları ve gazilere yönelik maaş ve destek tutarlarının artırılması öngörülüyor. Buna göre düşük gelir grubundaki şehit anne ve babalarına ödenen 7 bin-9 bin TL arasındaki aylığın 14 bin 37 TL’ye, orta gelir grubundakilerin 15 bin-16 bin TL seviyesindeki aylığının ise 21 bin 500 TL’ye çıkarılması planlanıyor.

En düşük gazi aylığının maluliyet derecesine göre 58 bin 590 TL ile 68 bin TL arasında, ağır malul gazilerin aylığının ise 68 bin TL ile 86 bin TL arasında olması öngörülüyor. Malul sayılmayan terör yaralıları ile derece alamayan 15 Temmuz gazilerine 28 bin 76 TL, evde bakım yardımı alan gazilere ise bakım desteğiyle birlikte 70 bin 187 TL ödeme yapılması hedefleniyor.