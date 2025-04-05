Eğitim, İl Özel İdaresinin temel ilke, amaç ve hedefleri üzerine genel bir bilgilendirme ile başladı. Program çerçevesinde katılımcılara; kurumsal hizmet altyapısı, protokol kuralları, etik ilkeler ile personelin hak ve sorumlulukları gibi birçok konuya dair önemli bilgiler aktarıldı. Eğitim süreciyle, yeni personellerin kuruma hızlı ve verimli bir şekilde entegre olması hedeflendi.

İl Özel İdaresi yetkilileri, bu tür eğitim programlarının kurumsal uyumu artırmasının yanı sıra, çalışanların iş motivasyonunu yükselterek kurumsal hedeflerin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Eğitim sonrası personeller, alınan bilgilerin iş süreçlerinde kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade ederek programdan memnuniyetlerini dile getirdiler.