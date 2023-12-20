Bursa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Şehir genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Perşembe günü, sabah saatlerinde termometreler 6 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları sağanak yağışlı bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 13 derece seviyelerinde seyredecek.

Bursa'da son iş gününde ise en düşük sıcaklık 7 derece olacak. Şehrin genelinde sağanak yağışlı hava etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 0 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde puslu bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.