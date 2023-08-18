Omicron varyantının alt türevi olan Eris, dünya genelinde 51 ülkede tespit edilmiş durumda, ancak Türkiye'de henüz gözlenmedi. Bu alt türevin varyant oranlarının son haftalarda hızla arttığı belirtiliyor. Eris, ilk kez 17 Şubat 2023 tarihinde rapor edildi ve 19 Temmuz 2023'te "gözlem altındaki varyant" olarak kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre, 7 Ağustos 2023 itibariyle 51 ülke Eris varyantını bildirdi.

Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil, virüsün beklendiği gibi evrimleştiğini ve bunun sonucunda da genetik kod içinde bir veya daha fazla mutasyon içeren varyantların ortaya çıktığını vurguladı. Çeşitli ülkelerde, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa ve Portekiz gibi ülkelerde Eris varyantının tespit edildiğini söyledi.

Türk Toraks Derneği'nin Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise, EG.5 varyantının yaygınlığının son haftalarda ciddi bir şekilde arttığını belirtti. 19-25 Haziran 2023 haftasında yüzde 7,6 olan yaygınlık oranının 17-23 Temmuz 2023 haftasında yüzde 17,4'e yükseldiğini ifade etti.

Eris varyantının yol açtığı halk sağlığı riski şu an için dünya genelinde düşük olarak değerlendiriliyor. Henüz hastalık şiddetinde herhangi bir değişiklik rapor edilmedi, ancak artan yaygınlık ve bağışıklıktan kaçış potansiyeli nedeniyle bazı ülkelerde hatta global düzeyde baskın hale gelebileceği belirtiliyor. Eris varyantının Türkiye'de tespit edilmemiş olması, standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanmasının hala büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.