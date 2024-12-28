Acıbadem Bodrum Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğçe Arabalı, yılbaşı sofrasının keyfini çıkarırken sağlığı korumak adına yapılabilecekleri anlattı. Yılbaşında dışarıda yemek yeme sıklığının arttığını belirten Arabalı, “Restoranda yemek yerken menüyü görünce tek bir seçeneğe bağlı kalmanın zor olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden başlangıç veya tatlı gibi bir tercihi önceden yapın. Çok fazla yemek istemiyorsanız, ana yemek yerine sebzelerle hazırlanmış bir başlangıç seçebilir veya porsiyonlarınızı küçültebilirsiniz. Başkaları tatlı yerken kahve veya çay içerek öğünü tamamlamak iyi bir alternatif olabilir ya da tatlıyı bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz” dedi.

Geleneksel yılbaşı menüsünün sağlık açısından tamamen kötü bir seçim olmadığını ifade eden Arabalı, “Hindi, yağsız bir protein kaynağıdır (eğer tereyağı ile aşırı pişirilmediyse). Yemeğinizin yanında bol miktarda sebze tüketmek iyi bir seçenektir. Filiz, havuç ve bezelye gibi sebzelerle doyabilir, yağ ve kalori bakımından zengin olan kızarmış patates veya pastırmayı daha az tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Bir öğün çok yiyorsanız diğer öğünlerde hafif beslenin”

Tek seferlik bir kutlama yemeğinin sağlığa zarar vermeyeceğine değinen Diyetisyen Arabalı, bu durumda diğer öğünlerde çorba, salata, sandviç gibi hafif gıdalar ile doymuş yağ, şeker ve tuz oranı düşük gıdalara yer verilmesini tavsiye etti. Arabalı, ister online sipariş verilsin, ister bir restoran olsun dışarıdan yemek yerken sağlıklı seçimler yapmanın en iyi yollarından birinin menüyü önceden kontrol etmek, başkalarının etkisinde kalmamak olduğunu söyledi.

“Cips yerine salata isteyin”

Restoranlarda talepkar olmayı tavsiye eden Diyet Uzmanı Arabalı, “Yemekleri kendinize göre uyarlamalarını isteyebilirsiniz. Yemeğin yanında gelen cipsi salata veya sebzelerle değiştirmek sağlığınız için daha iyi bir adım olacaktır. Bu sırada ekstra peynir, tereyağı, mayonez, sos veya yağ istemeyebilir ve sosları yan tarafta bir tabağa koyabilirsiniz. Diyetinize uyacak şekilde derin yağda kızartılmış hamur işi bazlı yemeklerden veya kremalı veya peynirli soslu olanlardan kaçınarak bol miktarda sebze eklemek, vitamin, mineral ve lif katacak ve günlük beş porsiyona ulaşmaya yardımcı olacaktır. Tatlı yiyecek kişiler meyve bazlı tatlıları seçebilir" diye konuştu.

“Tuzlu yiyecekler sizi alkollü veya şekerli içeceklere iter”

Evde yemek yeniyorsa yiyecekleri planlamak gerektiğini anlatan Arabalı, “Yağsız et parçalarını seçin ve görünür yağları çıkarın. Kırmızı ve işlenmiş et yerine balık, tavuk, hindi ve bitki bazlı seçenekleri değerlendirin. Pastırma, dolma ve sosla sarılmış sosisler genellikle tuz açısından zengindir. Çok fazla tuz ise kan basıncınız için kötüdür ve sizi daha susatabilir, planladığınızdan daha fazla alkollü veya şekerli içecek içmenize yol açabilir” dedi.

Yemek pişiren kişilere ise buharda pişirilmiş veya haşlanmış sebzeleri tuz ve tereyağı eklemeden sunmalarını öneren Diyetisyen Arabalı, öğünler arasında yenilecek sağlıklı atıştırmalıkların öneminden bahsederek, yağlı ve tuzlu olması sebebiyle kavrulmuş kuruyemiş ve cips gibi gıdaların çok fazla tüketilmemesi gerektiğini anlattı.

“İçeceklerin içeriğine ve miktarına dikkat edin”

Yılbaşı gecesi içeceklere de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Arabalı, “Meşrubatların kalorisi yüksektir, içkilerde de yine kalori oranı yüksektir. Aynı zamanda asit içeriğinin yüksek olması, mide ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yeni yılda bu içecekler çok az miktarda içilmeli. Onun yerine şekersiz içecekler veya su içmek daha sağlıklıdır” dedi.