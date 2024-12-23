Yurt içi ve yurtdışında kazandıkları ödüllerle adını duyuran Nilüfer Belediyesi sanat toplulukları, yeni yıl öncesinde izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sundu. Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz de katılarak izleyiciler arasında yer aldı.

Orkestra Şefi Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası ile Zeynep Göknur Yıldız şefliğindeki Nilüfer Çoksesli Korosu’nun sahne aldığı gecede, soprano Yasemin Ek’in solist performansı da büyük beğeni topladı. Yaklaşık bir saat süren programda klasik müziğin seçkin eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Seyircilerin büyük beğenisini toplayan konserin sonunda Şef Deniz Tan, Koro Şefi Zeynep Göknur Yıldız ve solist Yasemin Ek’e çiçek veren Başkan Şadi Özdemir, “Yeni yıla sayılı günler kala böylesi bir müzik ziyafeti ile buluşmak hepimize iyi geldi. Nilüfer Oda Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Korosu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nı tebrik ediyorum” dedi.