Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir sağlık memuru ormanlık alanda ölü bulundu.

Yenice Devlet Hastanesinde görevli sağlık memuru Aytaç Tahtalı, Panayır Yeri mevkiindeki ormanlık alanda ölü bulundu. Ormanlık alanda hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tahtalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve

savcılık incelemesinin ardından Aytaç Tahtalı’nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aytaç Tahtalı’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.