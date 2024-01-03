Yılın 12 ayı hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kış mevsiminde de hava şartları elverdiği sürece sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesinde BUSKİ’nin alt yapı çalışmalarını tamamladığı 15 sokakta yol kaplaması için düğmeye basıldı. Toplamda 20 bin m2 parke taşı kaplamasının 10-15 günde tamamlanması hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban da devam eden çalışmaları dün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

4,5 MİLYONLUK YATIRIM

Başkan Taban, inceleme sırasında çalışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Taban açıklamalarında şu ifadelere değindi: “Bugün Yenice Mahallemizde yaptığımız çalışmaları incelemek üzere geldik. Burada 15 ayrı sokakta parke taş kaplamaları yapıyoruz. Toplamda ad 20 bin m2 kaplama yapmış olacağız. Daha önce bu sokaklarda yol kaplaması yoktu. BUSKİ’nin alt yapıyla ilgili içme suyu çalışmalarını tamamladığı bölgelerde bizler de sokak kaplamalarını gerçekleştiriyoruz. Şu an 512. Sokakta çalışmalarımız devam ediyor. Uygulamamız tamamlandığında; 403, 432, 435, 509, 510, 512, 518, 519, 808, 810, 832, 842, 849, 872 ve Narman Caddesi devamı olmak üzere 15 sokağımızda kaplama işi tamamlanmış olacak. Yaklaşık 4,5 milyonluk bir çalışma bu. Arkadaşlarımız 10-15 günlük zaman diliminde hava da müsaade ederse uygulamayı tamamlayacaklar. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum”