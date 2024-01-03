Kocaeli’de direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan hafifi ticari araç, Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralandı. Ailenin tedavi için gittikleri hastaneden dönerken kaza geçirdikleri öğrenilirken, çarpışmanın şiddetiyle motorun araçtan fırladığı görüldü.

Kaza, İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert’in (42) kontrolünden çıkan 54 ABJ 852 plakalı hafifi ticari araç, önce aydınlatma sonra Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motor araçtan dışarıya fırladı. Sürücü Turgay Mert, eşi A.M. (48) ve oğlu O.M. (16) araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.M. ve O.M. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran Turgay Mert’e araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansa taşınan baba, anne ve oğulları Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Turgay Mert hayatını kaybetti.

Tedavi sonrası eve dönerken kaza geçirmişler

Öte yandan tedavi için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden ailenin eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.