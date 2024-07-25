Türkiye siyaseti, son dönemde önemli bir dinamizm sergiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart seçimlerindeki başarısı dikkat çekerken, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) yükselişi de gözlerden kaçmıyor. Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir televizyon programında bu konuları değerlendirdi ve önemli tespitlerde bulundu.

CHP, bazı illerde oy oranlarını artırarak ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) güçlü olduğu bölgelerde belediyeleri kazanarak önemli bir başarı elde etti. Özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yeniden belediye başkanı seçilmesi, parti adına büyük bir zafer olarak görülüyor. Ancak Doğu illerinden Şırnak ve Van'da seçim sonuçlarına dair tartışmalar sürüyor.

Prof. Dr. Ersan Şen, YRP'nin aldığı oy oranlarını değerlendirirken, partinin geleceği için umutlu olduğunu belirtti. Şen, YRP'nin vatandaşlık temelinde bir parti olduğunun altını çizerek, seküler kesimle iyi ilişkiler kurması durumunda büyük bir oy potansiyeline sahip olabileceğini ifade etti. Ayrıca "Yeniden Refah'ı kimse durduramaz" şeklinde çarpıcı bir yorumda bulundu.

Fatih Erbakan'ın, YRP'nin önümüzdeki dönemde önemli bir rol oynayacağına dair açıklamaları da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ersan Şen'e göre, Erbakan, parti için kritik bir figür olarak öne çıkıyor. Şen, Saadet Partisi ile yapılacak olası bir ittifakın, YRP'ye büyük bir ivme kazandırabileceğini belirtti.