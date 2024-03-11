Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün İnegöl heykel meydanında miting düzenledi. Erbakan’ı İnegöl’de yoğun katılımla coşkulu bir kalabalık dinledi. Miting sonrasında teşekkür açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan şu ifadeleri kullandı;

GÖNÜL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ

“Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı olarak, İnegöl'ümüzde göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve sıcak karşılamadan ötürü gönülden teşekkür ederiz. Liderimiz Dr. Fatih Erbakan ve ekibimize verdiğiniz destek, inancınız ve coşkunuz bizim için paha biçilemez bir motivasyon kaynağıdır.Bu birlik ve beraberlik ruhu içinde, İnegöl'ümüz için hizmet etmeye ve güzel yarınlar inşa etmeye olan inancımız her geçen gün artmaktadır. Siz değerli hemşehrilerimizle birlikte, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunmanın, ortak akıl ve gönül birliği ile çalışmanın heyecanı içerisindeyiz.”

BİRLİKTE BAŞARDIK

“Her biri ayrı bir özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan değerli teşkilat mensuplarımıza; gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, uykusuz kalan her bir yüreğe sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte başardık, birlikte başaracağız! Varlığınız, desteğiniz ve inancınız için tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım.”