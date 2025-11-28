Yeniden Refah Partisi üyeleri, Papa’nın İznik ziyaretini protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Koruma görevlileri ise parti mensuplarından açıklamayı kısa sürede tamamlamalarını talep etti.

Parti adına konuşan Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Kaygusuz, Papa’nın ziyaretinin sıradan bir hac ya da turistik gezi olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, programdaki temasların siyasi nitelik taşıdığını ve ziyaret zamanlamasının diplomatik bir anlam içerdiğini iddia etti.

Kaygusuz, ziyaret sırasında kullanılan sembollerin ve görsellerin dini bir çerçeveye bürünse de aslında siyasi mesajlar içerdiğini öne sürdü. Tarihsel örneklere değinerek ulusal egemenliğin önemini vurguladı.

Ayrıca Osmanlı dönemine gönderme yapan Kaygusuz, 1453’ten itibaren benzer taleplerin Osmanlı hükümdarları tarafından kabul görmediğini ifade etti. Yeniden Refah Partililerin bazilika alanı yanındaki basın açıklamasının kısa sürede bitirilmesi için görevliler rica ettiler. Mehmet Kaygusuz, konuşmasını "Milli Egemenlik kırmızı çizgimizdir" vurgusuyla tamamladıktan sonra alandan ayrıldı.