Ligde oynanan 10 hafta sonunda patlak veren bahis skandalı nedeniyle 2. ve 3. ligde maçlar 2 hafta ertelenmişti. Ligde maçlar bu hafta yeniden start alıyor. Ligde geride kalan 10 hafta sonunda İnegöl Kafkasspor, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kapatmıştı. Topladığı 15 puanla grubunda 9. sırada yer alan İnegöl ekibi, Play-off hattına 3, küme düşme hattına ise 6 puan uzaklıkta bulunuyor.

KAFKASSPOR'DA 11 İNKILAPSPOR'DA 7 FUTBOLCU CEZALI

İnegöl Kafkasspor'da bu hafta sahasında konuk edeceği İnkılapspor karşısında 11 futbolcusu forma giyemeyecek. Bahis nedeniyle ceza alan Fatih Taşdelen, Oğuzhan Yıldırım, Fikret Sevilgen, Hasan Bekil, Berkay Caymaz, Kürşat Babamoğlu, Furkan Aktan, Batu Boğa, Emirhan Emir, Tahsin Hacımustafaoğlu ve Soner Şebay 45 gün ceza alan maçı tribünden izleyecek.

İnkılapspor'da ise Aziz Eren Balaban, İsmail Ozan Karabudak, Fırat Küçükgülmez, Deniz Pala, Ahmet Mert Kara, Mustafa Arda Bayındır ve Mert Efe Batmaz cezaları nedeniyle Kafkasspor'a karşı forma giyemeyecek.

İNKILAPSPOR ATEŞ HATTINDA

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan İnkılapspor, geride kalan 10 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ligde sadece 9 puan toplayabildi. Grupta lig sonuncusu Edirnespor'un üstünde 15. sırada yer alan ekip, son 3 maçtır toparlanma dönemine girdi. Oynadığı son 3 lig maçından 1 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran ekip, deplasman maçlarında oldukça başarılı bir istatistik yakaladı. Konuk ekip topladığı 9 puanın 5'sını deplasman maçlarında aldı.

KAFKASSPOR-İNKILAPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. lig 1. Grup 11. hafta maçında İnegöl Kafkasspor, İnkılapsapor arasındaki mücadele 29 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.