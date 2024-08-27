ING Türkiye, müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla yenilediği ING Mobil ile Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri’nde Bronz Stevie ödülüne layık görüldü.

ING Türkiye’nin, uçtan uca pürüzsüz dijital bankacılık hizmeti verdiği ve üstün müşteri deneyimini önceliklendirdiği yenilenen ING Mobil, iş dünyasında üstün başarıları ödüllendiren, prestijli organizasyonlardan biri olan Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri’nde Bronz Stevie ödülüne layık görüldü. Yeni mobil uygulamanın memnuniyet skoru ise kullanıcılarına sunduğu üstün müşteri deneyimi ile yüzde 95’e ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre ING Türkiye, müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmak için mobil uygulaması ING Mobil’i yeniledi. Yepyeni tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken mobil uygulama, daha kolay ve zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunuyor. Bankanın müşterileri, günlük bankacılık işlemlerini artık daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor, işlemleri tek tuşla halledebiliyor. Uçtan uca daha hızlı, daha güvenilir ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyor. Ayrıca uygulamada yer alan Cebimdeki Danışman ile haftanın 7 günü gece 00.00’a kadar kredi, yatırım, mevduat, sigorta gibi konularda uzman bir bankacı ile görüntülü görüşerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte, bankanın müşterileri, akıllı bankacılık robotu INGo’ya 7/24 ulaşabiliyor. INGo’dan ulaşılan Canlı Destek kanalı ise 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Yenilenen kullanıcı dostu ana sayfa tasarımı ile bankanın müşterileri, ‘Hesap’ ve ‘Kartlar’ menüsü ile yaptıkları işlemleri kolayca ve hızlıca görüntüleyebiliyor, ayrıca mobil uygulamanın giriş ekranının altındaki menüde ilk sırada yer alan FAST işlemleri menüsü üzerinden “Ödeme İste” özelliği sayesinde nakit ihtiyaçlarında yakınlarından para transferi talep edebiliyor. Bununla birlikte mobil uygulamada yatırımlar menüsü güncellenmeye devam ediyor. Fon Getiri Karşılaştır, Fon Künye ve Hisse Senedi İşlemleri gibi yeni eklenen özelliklerle bankanın müşterileri yatırım işlemlerini kolayca mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.