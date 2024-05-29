EPDK tarafından satışa çıkarılan İNGAZ,Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesine katılarak T GAZ olarak ismi değişmişti. T GAZ 1 hazıran itibariyle İnegöl halkına hizmet etmeye başlıyor.

T Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi;

"EPDK tarafından, tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ’a olan borçların ödenmemesi nedeniyle ihale yoluyla satışa çıkarılan İnegöl ve Yenişehir doğal dağıtım şebekesini Torunlar Enerji’nin devralmış olduğunu duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Torunlar Enerji olarak kurduğumuz T-GAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.ile; Başkengaz’ın Başkentimiz Ankara’ya doğal gaz hizmeti vermenin deneyimi ve hizmet kalitesini, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren İnegöl ve Yenişehir’e de taşıyarak güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.

T-GAZ ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı siz değerli hemşerilerimizin güvenliği ve konforu için en yüksek standartlarda hizmet sunarak, hayatınızı kolaylaştırmak ve yaşam kalitenizi artırmak için buradayız.

Hizmetlerimizle ilgili her türlü bilgi ve destek için bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Yeni dönemde hep birlikte daha güvenli ve konforlu bir yaşam için sabırsızlanıyoruz!"