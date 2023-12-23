Bursa Yenişehir Belediyespor bünyesinde yer alan koşu takımı antrenörü İsmet Özler, ‘Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılı’ etkinliklerinde düzenlenen yarışta birinci oldu.

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından Türkiye’ye söz ettiren Yenişehir Belediyespor başarıya doymuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılı anısına düzenlenen Gazi Yarı Maratonu 10 kilometrelik parkurunda koşan 800 kişinin katıldığı parkurda, kendi yaş gurubunda birinci olan Yenişehir Belediyespor sporcusu ve koşu takımı antrenörümüz İsmet Özler’i tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Yenişehir Belediyesi olarak spor branşları alanında çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.