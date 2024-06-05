Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu söyledi.

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor’un olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Koray Aydın, oy birliğiyle Yenişehir Belediyespor’un yeni başkanı seçildi. Başkan Koray Aydın, kongre sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduğunu söyledi. Koray Aydın, “Yenişehir’de kentlilik bilincini oluşturmak adına futbolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Amacımız iyi bir takım oluşturup, Yenişehirli futbolseverlere güzel futbol izlettirmek.Bizi bir araya getiren sarı-lacivert renklerimizle önümüzdeki sezon Bursa Amatör Ligi için mücadele edeceğiz ve ben inanıyorum ki, Yenişehir Belediyespor lig atlayacak. Taraftar gurubumuz Daltonlar ile birlikte takımımızın her zaman yanında olacağız ve son nefesimize kadar desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Yenişehir Belediyespor’un bir futbolcu fabrikası gibi olmasını istediklerini belirten Başkan Koray Aydın, “Futbolcu yetiştirme konusunda potansiyelimiz yüksek. 10 Haziran 28 Haziran tarihleri arasında başvuru kabulü yapacağımız Yaz Spor Futbol Okulu’nda da yeni yeteneklerimizi keşfedeceğiz” ifadelerini kullandı.