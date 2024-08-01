Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, son dönemde piyasa değeri oldukça düşen Yenişehir Biberi’nin hak ettiği değeri alması için söz sahibi tüm kurum ve kişileri bir araya getirdi. İstişare toplantısında konuşan Başkan Ercan Özel, “Biber fiyatları neredeyse dibi gördü. Bu sorunu kısa, orta ve uzun vadede çözmek için bir aradayız” dedi.BURSA (İGFA) - Biber fiyatlarının piyasadaki değerinin aşırı şekilde düşmesi ve üreticinin ürünlerini pazarlayamaması Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i harekete geçirdi. Başkan Ercan Özel, Sinanpaşa Külliyesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası Başkan Vekili, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Başkanları, Yenişehir Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve üreticileri bir araya getirerek, istişare toplantısı düzenledi.

FİYAT DİP YAPTI

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, biber üreticisinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı. Bu duruma kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını ifade eden Başkan Özel, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Özel, son 20 gün içerisinde biber fiyatlarının 3 TL’ye kadar düştüğünü anlatarak, “Yaklaşık 20 gün önce sezon başladığında biber fiyatları 50 liradan alıcı buluyordu. Fiyat neredeyse dip yaptı denilebilir. Bunun sebeplerini, acil çözüm önerilerini, kısa, orta ve uzun vadede neler yapılabileceğini tartışacağız” dedi.

KOOPERATİF ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu yıl biber sezonun erken başladığına değinen Başkan Ercan Özel, Yenişehir Belediyesi tarafından desteklenen tarım kooperatiflerinin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Başkan Ercan Özel, “Kooperatiflerimizi desteklediğimiz proje kapsamında biber pazarında bulunan depolarımızda ürün işleme hacmimizi artırdık. Migros’a ilave Türk Tarım üzerinden Carrefoursa’ya da ürün satışına başladık.. Önceki yıllarda ortalama 20 kişi olan işçi sayımızı 70 kişiye çıkardık. Önceki yıllarda 2 kamyon olan sevkiyatı 4 tıra yükselttik” açıklamasında bulundu. Başkan Ercan Özel, sözlerini üreticinin her zaman yanında olduğunu, sorunlarına çözüm bulmak için var gücüyle çalışacağını söyleyerek bitirdi.

SÖZLEŞMELİ TARIMLA EKİM YAPILMALI

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın da, son 23 yılın en kuran döneminin yaşandığını ifade etti. Mehmet Akın, “Planlı ve sözleşmeli ekim yapmak zorundayız. Bazı bölgelerde pilot uygulamalar yapılıyor ama Yenişehir olarak biz de bu uygulamaya geçmek zorundayız. Biz Yenişehir’deki tüm üretimlerimizde çok başarılıyız. Ama katma değer yaratacak bir ürün üretemiyoruz” diye konuştu.

BELEDİYELERİN GÜCÜ SATIN ALMAYA YETMEZ

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ihracatın önünü kestiklerini dile getirdi. Sadi Aktaş, “İhracatın önünün açılması gerekiyor. Yurt dışı pazarının bir şekilde açılması gerekiyor. Tanzim satışların tekrar başlaması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanları tanzim satışlarını açtığı takdirde hem üretici hem de tüketici kazanacaktır. Bugün, ne Yenişehir Belediyesi’nin ne de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi bu kadar biberi gücü yeter. Bu sorunun çözümü için bugün birlik olmamız ve birlikte hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PAZAR SIKINTISI BÜYÜYOR

Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın da sadece biberde değil, Yenişehir’de üretilen birçok üründe pazar sıkıntısı olduğunu söyledi. Aydın, “Üretimin artmasına rağmen tüketim oldukça düştü. Bu günlerde çok fazla para kazanmayı değil, hayatımızı idame ettirmemiz gerekiyor. Bir an önce üretimi düşürüp verimli ürün almamız lazım” dedi.

İHRACAT VURGUSU

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hakkı Çetin ise, plan ve programın olmadığını anlattı. Hakkı Çetin, “Tanzim satışlar bir an önce kurulmalı. İhracatın önemi artırılmalı” diye konuştu.

PİYASANIN KURALLARI VAR

Yenişehir Belediyesi Kooperatifler Birliği temsilcisi Hayrettin Serinol ise, piyasanın kendi kuralları olduğunu anlattı. Herhangi bir işletmeci kazanç görmediği takdirde yatırım yapmayacağını ifade eden Hayrettin Serinol, “Bağımsız hareket etmeyi çok seviyoruz ama piyasa kimsenin bağımsız hareket ediyor olmasına bakmaz. Çiftçilik arazi üzerine yapılıyor. En kaliteli biber Yenişehir’de yetişmesine rağmen kaliteli üretim konusunda sıkıntımız var. Biz ayağımıza kadar gelen müşterileri kaçırmamalıyız. İhracat ürünlerinin yetiştirmesi, toplaması ve ayıklaması zordur. İşçilik kalitesinin artması gerekiyor. Kısaca belirtmek gerekirse bugün yaşadığımız sorunun asıl nedeni bugüne kadar ertelenmiş sorunların çözümlenmemiş olmasıdır” şeklinde konuştu.

DAHA KAPSAMLI TOPLANTILAR YAPACAĞIZ

Daha sonra üreticiler, tüccarlar, meclis üyeleri, kooperatif başkanları ve ilgili paydaşlar tek tek söz alarak fikirlerini paylaşarak çözüm önerilerini sundu.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, çok verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Kısa vadede çözüm önerileri kapsamında kooperatiflerimizi bir araya getirmeliyiz. Orta ve uzun vadede çözüm önerileri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve Belediyemizle birlikte gereken çalışmayı yapacağız. Bu tür birlikteliklerin artması kanaatindeyiz. Çiftçinin, üreticinin, tüketimin ve pazarın sorunlarını konuştuk. Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı toplantılar düzenleyeceğiz. Daha fazla katkı koyacağız” dedi.