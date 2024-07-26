Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın’a yapılan saldırının ardından, ilçedeki siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri bir araya geldi. Belediye Başkanı Ercan Özel ve belediye meclis üyeleri, saldırıyı kınayan ortak bir bildiri yayınlayarak basın açıklaması yaptı.

Sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan Koray Aydın, yaralanarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Aydın'ın tedavisi devam ediyor.

Belediye Meclisinden Ortak Kınama

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, saldırının ardından bir basın açıklaması düzenledi. Siyasi partilerin Yenişehir Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı açıklamada, saldırıyı kınayan ortak bir bildiri imzalandı. Başkan Ercan Özel, Belediye Meclis üyelerinin Yenişehir’in daha güzel bir geleceğe taşınması için uyum içinde çalıştığını belirtti ve şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, bazı çevreler toplumumuzu kin ve nefrete sürüklemeye çalışıyor. Bugün yaşanan menfur olay tüm Yenişehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Meclis üyemiz Koray Aydın’a yapılan bu saldırının ardında yalan beyanlar ve dedikodularla toplumu kin ve nefrete sürükleyen kişiler vardır. Bu saldırının failleri hukuk önünde hesap verecek ve bu tür saldırılar cezasız kalmayacaktır."

Başkan Özel, "Yenişehir’in birlikteliğe ihtiyacı var. Meclis üyelerimizi ve şahsımızı hedef gösterenlere karşı bir aradayız ve bir arada olmaya devam edeceğiz. Halkımızın bu tür söylemlere itibar etmemelerini rica ediyoruz," dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, CHP İlçe Başkanı Deniz Dörkardeş ve İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık da basın açıklamasında söz alarak saldırıyı kınadılar ve Koray Aydın'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Mehmet İleri, "Cana kast eden saldırı politik bir mesele olmamalıdır," derken, Deniz Dörkardeş, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olayların karşısında olacağız," ifadelerini kullandı. Ramazan Eliaçık ise, "Halkın iradesine yapılan saldırı kabul edilemez," dedi.