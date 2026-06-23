İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın El Emekleri Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı, bir alışveriş merkezinin meydanında gerçekleştirildi. Dikiş, aşçılık, el sanatları ve örgü başta olmak üzere birçok alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergide, kursiyerlerin bir yıllık emekleri sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadınlar ürettikleri ürünleri tanıtma fırsatı buldu.

Açılışta konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, son iki haftadır farklı noktalarda benzer sergiler düzenlediklerini belirterek, kadınların bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserleri vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurnaz, gelecek yıl daha geniş bir alanda ve daha uzun süreli bir organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kurnaz ayrıca, serginin hazırlanmasında emeği bulunan kursiyerlere ve halk eğitim merkezi öğreticilerine teşekkür etti.

Gün boyu açık kalan sergide kadınlar, el emeği ürünlerini sergilemenin yanı sıra satış yaparak ev ekonomilerine katkı sağladı.