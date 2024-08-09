Yenişehir’de çocuk parklarına takılan güvenlik kameraları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ercan Özel, öncelikle çocukların parklardaki güvenliğinin kontrol altına alınacağını ve Yenişehir’i daha güvenli hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Yenişehir’de parkların daha güvenli hale gelmesi adına tüm parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, seçimden önce verdiği sözlerden birini daha yerine getiriyor. Önceki dönemlerde defalarca Yenişehir Belediyesi’ne parkların daha güvenli olabilmesi adına güvenlik kamerası takılması konusunda önerge veren Başkan Ercan Özel, seçimin ardından çalışmalara başladı. İlk etapta İsmail Beysel, Murat Erbaş, Sertaç Dübek parklarına güvenlik kameraları takıldı.

Hedef güvenli Yenişehir

Yenişehir’deki parklara güvenlik kamerasıyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Çocuklarımız bizim hassas noktamız. Yenişehirli çocuklar, hepimizin evladıdır. Başlarına bir şey gelmesini istemeyiz. Bu nedenle de yıllarca özellikle oyun parklarına güvenlik kamerası takılması yönünde önerge verdik. Ancak dikkate alınmadı. Göreve gelir gelmez, yaptığımız çalışmalardan biri de bu konu üzerineydi. İlk etapta 3 parkımıza güvenlik kameralarını taktık. Kısa zaman içerisinde olabildiğince fazla parkımız güvenlik kameraları tarafından 7 gün 24 saat boyunca izlenebilecek. Hedefimiz, tüm parklarda bu uygulamayı gerçekleştirmek ve Yenişehir’i daha güvenli bir şehir haline getirmek” dedi.

Parklar amacı dışında kullanılamayacak

Çocukların güvenliğinin yanı sıra son zamanlarda sürekli olarak parklardaki oyun gruplarına zarar verildiğine de dikkat çeken Başkan Ercan Özel, “Güvenlik kameraları sayesinde çocuklarımız güvende olduğu kadar, oyun grupları da güvende olacak. Son zamanlarda çocuk oyun gruplarına zarar veren şahıslar da kameralar sayesinde tespit edilebilecek. Ayrıca parkları amacı dışında kullanan şahısların, alkol alması ve yasaklı maddeler kullanmasının da bu şekilde önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.