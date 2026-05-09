Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nden (HAGEL) Yenişehir'e dev destek paketi teslim alındı. HAGEL Başkanı Mustafa Işık'ın katılımıyla Yenişehir'de düzenlenen törenle çiftçilerin ve kooperatiflerin üretim kapasitesini artıracak önemli ekipmanlar Yenişehirli çiftçilere sağlandı. Ayaz Mahallesi'nde bulunan yüksek tonajlı kantar, mekanik sistemden modern elektronik sisteme dönüştürülerek modernize edilmesi, Köprühisar Mahallesi'ne 2 bin litre kapasiteli süt soğutma tankı, Terziler Mahallesi'ne kullanımda olan 5 bin litrelik süt tankının yenilenmesi ve Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı için bin 350 metrelik tel, 310 galvaniz direk ile 150 kilogram gergi telinden oluşan çevre güvenlik ekipmanları teslim alındı.

Törende konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, HAGEL ile kurulan güçlü iş birliğinin meyvelerini topladıklarını ifade etti. Bugüne kadar, 4 adet salça makinesi, 1 adet burgu makinesi, 2 adet süt tankı ve 2 bin 320 adet fidan desteğini ilçeye kazandırdıklarını anlatan Başkan Özel, "Başta HAGEL Başkanımız Mustafa Işık olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür etmek istiyorum" dedi. Yenişehir'in Hayvancılık konusunda Bursa'nın en önde gelen ilçelerinden biri olduğu vurgulayan Başkan Özel, "Yenişehir'de, 68 bin küçükbaş, 50 bine yakın da büyükbaş hayvan var. Yenişehir Ovası, Bursa'nın en önemli ovalarından biri elbette desteklenmesi gerekiyor. Yenişehir'e yapılan bu yatırımlar, sadece Yenişehir üreticisine değil, Bursa'ya yapılmış yatırım olarak sayılabilir" diye konuştu.

HAGEL ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da, "Yenişehir, Ovası ve hayvancılığıyla Bursa'nın adeta kalbi, üretimin merkezidir. Bu nedenle bu bölgeye daha fazla destek vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin kalkınması sizlerin alın teriyle mümkündür. Ercan Başkanımızın Yenişehir'e daha fazla hizmet kazandırma gayreti de takdire şayandır. Hayvancılıkta öne çıkan bir ilçe olarak Yenişehir'e pozitif ayrımcılık yapmayı sürdürecek, eksikleri birlikte gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA