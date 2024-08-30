Bilecik’in Osmaneli ilçesinde temizlenen ve yenilenen parklar vatandaşın hizmetine açıldı.

Osmaneli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler park ve bahçelerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Yeşil alanlar, parklar ve bahçeler temizlenerek yenilendi ve tekrar vatandaşın hizmetine açıldı. Sulama, çim biçme ve süpürme işlemleri ile hem çevre temizliği sağlandı hem de parkların bakımı en iyi şekilde yapıldı.

İlçedeki tüm parklar tertemiz ve düzenli kalması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Osmaneli Belediyesi ekipleri daha yeşil ve yaşanılabilir alanlar için hep birlikte çalıştıklarını belirtti.