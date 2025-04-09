

63 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2024 yılı faaliyet raporunda, 2024 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. Raporda, yıl içerisinde Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısının 3 bin 706 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 3 bin 290 ve karar sayısının 3 bin 827 olduğu belirtildi. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 103,26 olduğu dile getirildi.

YILLARA GÖRE YENİŞEHİR’DE AÇILAN SORUŞTURMA SAYISI

2020 yılı gelen dosya 2519, 2021 yılı gelen dosya 3146, 2022 yılı gelen dosya 3419, 2023 yılı gelen dosya 3892, 2024 yılı genel dosya 3706.

YENİŞEHİR’DE İŞLENEN SUÇ TÜRLERİ

Raporda, Yenişehir’deki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 9, Basit Yaralama 6, Hakaret 4, Tehdit 5, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık 18, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 32, Mala Zarar Verme 14, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 20, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık 24, Dolandırıcılık 8.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN 10 SUÇ TÜRÜNE GÖRE SORUŞTURMALARIN BİTİRİLME SÜRELERİ ORTALAMASI

Taksirle Bir Kişinin yaralanmasına Neden Olma 43, Basit Yaralama 113, Hakaret 99, Tehdit 109, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık 79, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 97, Mala Zarar Verme 95, Dolandırıcılık 102, Silahla Tehdit 124, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma 962.

Kaynak: ÖZNUR DEDE