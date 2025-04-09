

63 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2024 yılı faaliyet raporunda, 2024 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. Raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 3 bin 31 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 2 bin 474 ve karar sayısının 2 bin 877 olduğu belirtildi. İznik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 94,92 olduğu dile getirildi.

YILLARA GÖRE İZNİK’TE AÇILAN SORUŞTURMA SAYISI

2020 Yılı Gelen Dosya 2039, 2021 Yılı Gelen Dosya 1821, 2022 Yılı Gelen Dosya 2223, 2023 Yılı Gelen Dosya 2661, 2024 Yılı Gelen Dosya 3031.

İZNİK’TE SUÇ TÜRLERİ

Raporda, İznik’teki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; Hakaret 2, Basit Yaralama 5, Tehdit 1, Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 3, Mala Zarar Verme 15, Kasten Yaralama 5, Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret 1, Dolandırıcılık 3, Hırsızlık 11, Silahla Tehdit 48.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN 10 SUÇ TÜRÜNE GÖRE SORUŞTURMALARIN BİTİRİLME SÜRELERİ ORTALAMASI

Hakaret 82, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak 41, basit yaralama 85, tehdit 89, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 39, mala zarar verme 90, kadına karşı basit yaralama 69, dolandırıcılık 63, hırsızlık 68, kasten yaralama 118 gün.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT