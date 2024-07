Yerli komedi filmi C Takımı’nın ikinci filmi için çekimler devam ediyor.

Yerli komedi filmi C Takımı’nın ikincisi için çekimler sürüyor. Vahdet Erdoğan’ın hem yapımcılığını yaptığı hem de yazdığı hikayeden yola çıkılarak senaryosunun yazıldığı filmin çekimleri Kastamonu’nda devam ediyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar otururken, senaryosunu Barış Başar yazdı. Greenart Grup imzalı C Takımı filminin ikincisi için ilk filmin oyuncu kadrosuna yeni isimlerle de eklendi.

Şubat 2025’te vizyona girecek

C Takımı 2 filminin Ağustos ayında çekimlerinin tamamlanacağını ve Şubat 2025’te vizyona gireceğini belirten Vahdet Erdoğan ”Bir yandan ilk filmin başarısı devam ederken diğer taraftan serinin ikinci filminin çekimleri Kastamonu’da devam ediyor. Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştı. Kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı’nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu’da izleyeceğiz. Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı’nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve bir diğer başarılı fenomen Onur Sermik de C Takımı 2’de izleyicinin karşısına çıkacak” dedi.