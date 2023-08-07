Kahvaltılık gevrek üreticisi Kellogg, yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi. Dünya genelinde 1 milyon çiftçiye ulaşma hedefi ile hareket eden şirket; Isparta, Sivas ve Eskişehir’de toplam 12 bin 500 dekar alanda yulaf çiftçisine, ziraat mühendisi danışmanlığı, gübre ve bitki koruma ürünleri gibi konularda destek sağlıyor.

Kellogg Türkiye, yerli üreticileri desteklemek amacıyla yürüttüğü projede ilk hasat ürünlerini topladı. Isparta, Sivas ve Eskişehir’de toplam 12 bin 500 dekar alandaki yulaf üretimine katkı sunan Kellogg Türkiye, proje kapsamında çiftçilere ziraat mühendisi danışmanlığından, gübre ve bitki koruma ürünlerine kadar pek çok alanda destek oldu.

Düzenlenen yulaf hasadı etkinliğinde konuşan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Khurram Zaidi, şirketin insanların sadece doyduğu değil tüm ihtiyaçlarının karşılandığı adil bir dünya vizyonunu, yerel çiftçileri desteklemeye olan bağlılığını ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine desteğini dile getirdi. Kellogg Company, 2030 yılı sonuna kadar açlığı sona erdirmek ve 3 milyar insanın ‘Daha İyi Günler’de yaşamasına yardımcı olmak için refah, gıda güvenliği ve iklim gibi birbiriyle bağlantılı konuları odağına alarak, toplumsal bir amaç doğrultusunda büyümeyi sürdürme hedefiyle çalışıyor.

Zaidi, "Verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamaları dünyamızın geleceği için büyük önem taşıyor. Kellogg Better Days taahhütümüz çerçevesinde dünya çapında 1 milyon çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada, Türkiye’de yılın ilk yulaf hasadını yapan çiftçilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kellogg, tahılların kalitesine büyük önem veriyor ve lezzetten ödün vermeden en yüksek standartlarda ürünler arıyor. Ürünlerimizde kullandığımız kaliteli yulafı yetiştirmek ve üretmek için yorulmadan çalışan gayretli çiftçilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."

Kadın üreticilere destek

Şirket, yerel üreticileri desteklemenin yanı sıra kadın çiftçilere olan bağlılığını da vurguluyor. Hasat etkinliğine katılan yulaf çiftliği sahiplerinden Aylin Taşlak Uslu, şirketin tarım sektöründe kadınları güçlendirme konusundaki çabalarını vurguladı. Uslu, "Şirketin küresel gıda krizine karşı verdiği mücadele, 2030 yılına kadar 3 milyar insan için ’Daha İyi Günler Oluşturma’ vaadini içeriyor. Şirket sadece doğal kaynakların korunmasına önce 5 bin 600 tonluk bir hasat bekliyoruz ve yulaflarımız yakında insanların sofralarına ulaşacak. Ulaştığımız herkese gülümseme getirmeyi umuyoruz."