Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik iletim hatlarından parça çalarak enerji kesintilerine yol açan ve arz güvenliğini tehlikeye atan hırsızlara karşı harekete geçti. Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ile Bilkent Üniversitesi, iletim hatlarındaki hırsızlıklara engel olunması amacıyla DAS adı verilen bir yüksek güvenlik hattı güvenlik ve izleme sistemi geliştirdi.

Tornavida ve çekiç sesini ayırt ediyor

Sistem kapsamında yüksek gerilim hatlarına sensör yerleştiriliyor. Söz konusu sensör, hat üzerindeki herhangi bir sesi doğrudan algılayabiliyor. Sesleri analiz eden sensör sayesinde, hat boyunca kullanılan bir tornavida, çekiç veya matkabın sesi dahi ayırt edilebiliyor. Herhangi bir sensör, bölgedeki iki ayrı hattın tamamının takip edilmesine ve izlenmesine imkân tanıyor.

Koordinatları bildiriyor

Hırsızlık teşebbüsünü algılayan sistem, teşebbüsün yaşandığı noktanın koordinatlarını doğrudan bölgede görev yapan TEİAŞ saha ekibi ve bölgeden sorumlu güvenlik güçleri ile paylaşıyor. Böylece, hırsızlık teşebbüsüne daha hızlı müdahale edilmesi sağlanıyor.

Yerli ve milli

Türk mühendislerin uzun süreli Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan DAS’ın hem donanımı hem de yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Tüm yüksek gerilim hatlarında kullanılıyor

Elektrik iletim hatlarındaki hırsızlığın engellenmesi amacıyla üretilen DAS sensörü, Türkiye genelinde faal durumda bulunan 2 bini aşkın yüksek gerilim hattının tamamında kullanılmaya başlandı. Böylece, Aralık ayı sonu itibariyle TEİAŞ’a ait toplam uzunluğu 76 bin 701 kilometreyi bulan iletim hattının güvenliği için önemli bir adım atılmış oldu.