İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında 16 ilde gerçekleşen Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bozdoğan-2’ operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere değindi;

"16 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 120 şüphelisi yakalandı Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;

İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabancalara ve Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"