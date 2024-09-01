Bakan Yerlikaya, operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda başlatıldığını belirtti.

Açıklamada, Jandarma-SİHA (J-SİHA) tarafından yapılan arazi taramasında 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla "GÜRZ-11" operasyonunun gerçekleştirildiği ve iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." Ayrıca, operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmayı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemlere yönelik tespit çalışmalarının devam ettiği de açıklamada vurgulandı.